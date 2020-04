A tavasz beköszöntével szívesen frissítjük gardróbunk tartalmát, ilyenkor lázasan túrjuk az üzletek kínálatát egy- egy menő darab után, ám senki nem gondolt arra, hogy 2020 legfontosabb kiegészítője a szájmaszk lesz. A koronavírus elleni védekezés egyik kiemelt eszköze a maszk, amely boltban és patikában kapható vagy épp online rendelhető egyszer használatos típusa hamar elfogyott, így sokan álltak rá a házi verzió készítésre. A divattervezők is meglátták a lehetőséget ebben a kellékben, így ráálltak ezek gyártására. Fontos hangsúlyozni, hogy mindezt nem a helyzet anyagi kihasználásáért tették, hanem fő céljuk saját vállalkozásuk megmentése, dolgozóik bérének kitermelése.

DELKA BAG

A Delka bag békeidőben kézzel készült, egyedi tervezésű és limitált darabszámú táskákat és más kiegészítőket árul. A táskák időtálló bútortextíliából, bőrből és textilbőrből készülnek. De a koronavírus járvány miatt a mókás pólófeliratokkal operáló kis manufaktúra ráállt a maszkgyártásra. Náluk a szájmaszkok dupla réteg pamutvászonból készülnek, menő mintákkal vagy akár letisztul anyagból, közbenső polipropilén filter réteggel, gyermekméretben is.

Sterilizálható textil maszkok a cseppfolyós fertőzésektől óvják a viselőjét és a környezetét. A szájmaszk természetes gát, ami megakadályozza, hogy a köhögéssel, tüsszentéssel távozó, fertőző nyálcseppek a másik emberre terjedjenek, ezért általános védekezésre alkalmas. Orr részénél az orrnyereg formájára igazítható, merevítéssel ellátott, illetve erősített varrással készült.

A piacon kapható egyszer használatos maszkokkal szembeni előnye, hogy hónapokig használható, azonban fontos kihangsúlyozni, hogy megfelelő sterilizálás mellett, így költség és környezetkímélő.

EMPORIUM

Egy több generációs magyar családi vállalkozás is beállt a maszkkészítők sorába. Az Emporium ruháit a modern városi nőknek kínálják, akiknek fontos az elegancia. A 100% pamut maszkok tízes, tizenötös és huszonhárom darabos csomagban is megvásárolható. Az online rendelés mellet keresd a maszkokat az üzleteikben a rendkívüli helyzetben reggel 9-15 óra között.

BEWOODEN

Mivel előreláthatólag hetekig vagy akár hónapokig is öltözékünk részévé válnak a védőmaszkok, így a fából készült kiegészítőiről ismert BeWooden is úgy döntött, hogy létrehoz egy maszk kollekciót, hogy mindenki megtalálja a hozzá illőt. A kedvencünk a virágmintás darab, amely romantikus és költői minta azok számára, akik szeretik a művészetet – legyen az színház, építészet, festészet, szobrászat vagy bármi más. Egyébként a maszkok 100% pamutból készülnek és többször is felhasználhatóak. Kétrétegűek és egy zseb is található benne, melybe szűrőt vagy plusz zsebkendőt lehet elhelyezni. Amennyiben több maszkot mosnál egyszerre, kérünk, hogy válogasd külön őket szín szerint és úgy mosd 90°C-on, mert a maszkok megfoghatják egymást. A maszkok prémium anyagból, precíz kézimunkával készülnek.

A csapat a rendelésnél azt írj: “Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy sokan otthon megvarrják maguknak a maszkokat, illetve kedvezőbb áron is hozzá lehet jutni, például 1+1 maszk csomagunk keretein belül. A maszk megvásárlásával többek között társaságunknak is segítesz, hogy kitartsunk és legyőzhessük ezt a nehéz időszakot, amin keresztülmegyünk. Igyekeztünk csökkenteni saját költségeinket, hogy ha korlátozottan is, de továbbműködhessünk.”

TOMCSANYI

A sorból persze nem hiányozhatnak egyik kedvenc magyar divattervezőnőnk, Tomcsányi Dóri maszkjai sem. A designer egyébként természetes anyagokkal, saját tervezésű printekkel, egyedi készítésű szövetekkel és nőies, kényelmes szabásvonalakkal vált ismerté a hazai és immár a nemzetközi divatvilágban. A maszkok gyártásába Tomcsányi a kollekciót visszaidéző anyagokkal és mintákkal szállt be. Ezek négy rétegben készülnek polipropilén szűrőbetéttel, és hármasával lehet őket megvásárolni. A márka megalapítója szintén felhívja a vásárlók figyelmét arra, hogy ezen termékek gyártása, és árusítása a kis független divatmárkáknak lehetőséget ad arra, hogy a járvány okozta válság lecsengéséig a víz felszínén maradjanak. Dóra azt is leírta, hogy felelősséget érez munkatársaiért, és mindannyiunkért, és arra törekszik, hogy túléljük ezeket az ijesztő időket. Egyébként a maszkokból származó bevételük 10 százalékát egy alapítványnak ajánlotta fel, akik orvosi maszkokat gyártanak, így ezzel segíti közvetve az egészségügyi ellátást.

NUBU

Ha a Nubura gondolok, mindig a letisztult és az egyszerű trendi megjelenés villan fel a szemem előtt. Ezt tükrözi a magyar márka által tervezett maszk kollekció is. A designer csapat „Felelősek vagyunk egymásért!” jelmondata arra hívja fel a figyelmet, hogy egy egyszerű maszk viselése szimbóluma annak, hogy felelősek vagyunk egymásért. A csapat négyféle maszkot dobott a piacra, ezeket különböző színben tudod kérni. A 2 rétegű maszkok poliészterből és pamutból készülnek, elasztikus gumipánttal. A NUBU termékei és Designer Arcmaszkjainak bevételeit kórházak, helyi önkormányzatok és egyéb rászoruló szervezetek támogatására fordítja.

SAKU- Az ökozacskó

A fiatal brandnek számító Saku márka mesés alternatívákat kínál a nejlonzacskók helyet a környezettudatosság nevében. Vidám és színes kenyeres, péksütis és más vászontasakok valamint vízhatlan belsővel rendelkező szendvicscsomagolóik mellet bővült a repertoár, és a maszkok is helyt kaptak a terméklistában. Ezek anyaga két réteg 100 % pamut és egy réteg szövött bélésanyag.

SOLYMOS BŐR

Erről a fantasztikus verzióról a Mad Max című film jut eszembe. A marhabőrből készült, kézzel varrt maszk cserélhető szűrőbetéttel rendelkezik, és plusz jó tulajdonsága, hogy tarkón és fül mögött is lehet hordani. Természetesen számos színvariáció készül belőlük.

